Новое игровое кресло Bloody GC-670

19 июня 2024, 13:45

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новое игровое кресло GC-670.

Подвижные подлокотники позволяют регулировать угол наклона спинки и сиденья, подбирая оптимальную позу даже для самых долгих игровых сессий.

Спинка GC-670 в своей основе имеет прочный металлический каркас, сиденье – фанеру толщиной 10 мм, модель выдерживает вес до 120 кг. Под сиденьем располагается рычаг, который дает возможность настроить кресло до нужной высоты. Помимо стандартного газлифта GC-670 оснащен множеством дополнительных регулируемых компонентов, чтобы пользователь мог максимально оптимизировать свое положение для любых целей: от вечернего просмотра кино до требующего полной сосредоточенности киберспортивного матча.Угол наклона спинки регулируется в диапазоне от 90 до 130 градусов. Подлокотники с мягкими накладками из ткани имеют специальный шарнирный механизм. За счет него сиденье кресла может отклоняться назад с углом до 15 градусов относительно поверхности, спинка – с углом до 110 градусов относительно сиденья. Синхромеханизм качания позволяет одновременно менять наклон спинки и сиденья относительно друг друга 3:1 и фиксировать их в любом удобном положении.Особое внимание уделено материалам, отвечающим за непосредственный комфорт пользователя. Чехол из ткани серии Light со вставками из экокожи гарантирует оптимальный теплообмен в течение всего срока службы, сами материалы не только тактильно приятные, но и гипоаллергенные. Наполнитель из эластичного полиуретана отличается износоустойчивостью и воздухопроницаемостью. Две дополнительные подушки для головы и поясницы обеспечивают поддержку верхнего и нижнего отделов позвоночника и защищают от переутомления.Прочная крестовина с вращающимися на 360 градусов колесиками помогает легко перемещать кресло по комнате, а благодаря мягкому покрытию можно не беспокоиться о сохранности пола. Модель отлично впишется даже в небольшое рабочее пространство за счет своего компактного размера.Игровое кресло GC-670 порадует всех любителей комфортно разместиться перед монитором, будь то спокойная игра на пару часов или тяжелое онлайн-соревнование. Эргономичная конструкция и тактильно приятные материалы гарантируют долгий срок службы и непередаваемый опыт от взаимодействия с креслом.