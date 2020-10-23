23 октября 2020, 11:15

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, выпустил новое игровое кресло A4 Bloody GC-900.

Анатомическая эргономика кресла предусмотрена специально, чтобы снижать нагрузку на спину, способствуя поддержке осанки и тем самым обеспечивать максимальный комфорт даже во время продолжительных игровых сессий. И это самое важное условие для любого геймера.

Огромный плюс A4 Bloody GC-900 – возможность персональной настройки кресла под индивидуальные параметры пользователя. Например, синхромеханизм качания позволяет менять углы наклона не только спинки с фиксацией в четырех положениях, но и сиденья независимо друг от друга или одновременно. Отрегулировать удобную высоту кресла очень просто с помощью рычага, расположенного под сиденьем. Также можно выбрать оптимальную глубину сиденья в пределах 60мм благодаря слайдеру. А еще – отрегулировать поясничную поддержку по высоте в пределах 20 мм, что, несомненно, скажется во время долгих батлов. Угол наклона подголовника тоже регулируется в пределах 35°, также, как и 3D подлокотники – их можно настроить по высоте, а накладки отрегулировать в горизонтальной плоскости (влево-вправо, вперед-назад).Металлическая крестовина A4 Bloody GC-900 изготавливается с применением высокопрочной стали, что позволяет выдерживать высокие и продолжительные нагрузки. Ограничение по весу – 120 кг. Крестовина выполнена в черном цвете с яркими красными пластиковыми вставками и полностью гармонирует с общим дизайном кресла.Спинка кресла сделана из сетки, а значит – обеспечивает отличную вентиляцию. Тактильно комфортные, долговечные, гипоаллергенные материалы обивки отвечают за оптимальный теплообмен и абсолютный комфорт в течение всего срока службы.