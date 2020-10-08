Новое геймерское кресло A4 Bloody GC-250

8 октября 2020, 15:45

Bloody продолжает радовать своих поклонников новинками.

Недавно известный бренд компьютерной периферии для геймеров анонсировал выпуск нового игрового кресла с передовой эргономикой для продолжительных игровых сессий A4 Bloody GC-250.

Главная характеристика для любого игрового кресла – его дизайн и конструкция. Именно на эти параметры стоит обращать внимание в первую очередь при выборе кресла. Ведь игроки проводят в кресле много часов подряд, поэтому комфорт и удобство – прежде всего. И у Bloody в этих вопросах предусмотрены буквально все детали. Анатомическая эргономика A4 Bloody GC-250 обеспечивает максимальный комфорт во время игры, при этом снижает нагрузку на спину и способствует поддержке осанки.При помощи рычага, расположенного под сиденьем, выбрать оптимальную высоту кресла и настроить его под свой рост – очень просто. Кресло можно зафиксировать в вертикальном положении или использовать функцию качания. Крестовина, изготовленная из высокопрочного стеклонаполненного полиамида, позволяет выдерживать высокие продолжительные нагрузки и при этом не перегружает само кресло.Что касается материалов обивки, то здесь используются долговечные и гипоалергенные ткани и экокожа, которые обеспечивают оптимальный теплообмен и абсолютный тактильный комфорт в течение всего срока службы. Подлокотники с мягкими накладками отвечают за удобную опору для рук во время самых напряженных сражений. Кроме того, в A4 Bloody GC-250 предусмотрены вентиляционные отверстия в спинке. Они отводят тепло от спины геймера, что будет особенно актуально во время продолжительных игровых сессий.Ну и последнее, чтобы отсеять малейшие сомнения, стоит сказать, что A4 Bloody GC-250 полностью соответствует стандарту BIFMA. Это американский стандарт работы и безопасности, разработанный Техническим Комитетом Bifma (США). Он применяется в оценке эксплуатации офисных кресел для персонала и руководителей и служит единой базой стандартизации по безопасности, долговечности и рабочих функций тестируемого изделия.