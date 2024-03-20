Игровое кресло GC-770 от Bloody

20 марта 2024, 13:45

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новое игровое кресло GC-770.

Модель отличается продуманной эргономикой, которая включает в себя множество настраиваемых элементов.

Кресло выделяется своей прочной конструкцией, рассчитанной на длительную, интенсивную эксплуатацию. Спинка и сидение имеют в своей основе металлический каркас из трубы и надежные усиленные механизмы-реклайнеры. Максимальная нагрузка на кресло составляет 150 кг. Для обивки выбраны тактильно-комфортные и гипоаллергенные материалы, обеспечивающие оптимальный теплообмен при использовании кресла. Наполнитель из эластичного пенополиуретана устойчив к износу и не пропускает воздух.Пользователь может легко адаптировать кресло под себя, добиваясь максимального комфорта. Газлифт позволяет менять высоту кресла, также для настройки доступен угол наклона спинки, в диапазоне до 150 градусов. Подлокотники можно как настраивать по высоте, так и двигать влево-вправо и вперед-назад. В кресло заложен механизм качания, который также регулируется под вес пользователя, либо фиксируется в конкретном положении.Дополнительное удобство гарантируют две подушки для поясницы и головы. Их расположение позволяет креслу поддерживать верхний и нижний отделы позвоночника, защищая тело от переутомления. Система AERO, включающая в себя дополнительные вентиляционные отверстия в спинке, эффективно отводит тепло от спины. Колеса с мягким покрытием безопасны для любых видов поверхности, в том числе паркета и ламината.Игровое кресло GC-770 станет верным соратником геймера в самых жарких сражениях. Прочная конструкция прослужит не один матч, а регулируемые высота, наклон и подлокотники помогут глубже погрузиться в любимую игру.