Новые игровые кресла GC-780 и GC-840 от Bloody

14 мая 2024, 13:15

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новые игровые кресла GC-780 и GC-840.



Конструкция моделей предусматривает возможность точно подстроить кресло под привычки конкретного пользователя, гарантируя удобное размещение даже в длительных игровых сессиях.



GC-780 легко адаптируется под разные сценарии использования, от простого вечера за любимой игрой до затяжных геймерских матчей. В спинке кресла используется прочный металлический каркас, модель выдерживает вес до 120 кг. Газлифт позволяет регулировать высоту с помощью рычага, расположенного под сиденьем. Благодаря надежной крестовине с вращающимися на 360° колесиками кресло можно свободно перемещать по комнате. Мягкое покрытие колес подходит для паркета и ламината. Компактный размер подходит для ограниченных пространств.

Угол наклона спинки настраивается в диапазоне от 90° до 130°. Диапазон для угла наклона был выбран так, чтобы обезопасить пользователя от опрокидывания. Синхромеханизм качания помогает менять угол наклона спинки и сиденья относительно друг друга 3:1 с фиксацией в любом положении. Для этого в пластиковых подлокотниках с мягкими накладками из экокожи установлен шарнирный механизм, благодаря которому спинка кресла может отклоняться назад с углом 110° относительно сиденья, а сиденье – до 15° относительно горизонтальной плоскости.Поскольку кресло рассчитано на продолжительные сессии перед компьютером, в обивке использованы тактильно-комфортные, гипоаллергенные материалы с большим запасом прочности и оптимальным теплообменом. Наполнитель из пенополиуретана отличается износоустойчивостью и воздухопроницаемостью. Для дополнительного удобства установлены подушки для поясницы и головы. Оптимально подобранное расположение обеспечивает поддержку верхнего и нижнего отделов позвоночника и защищает от переутомления. Можно не беспокоиться о неправильной осанке.В игровом кресле GC-840 также установлен прочный каркас, выдерживающий вес до 150 кг, и газлифт для подбора оптимальной высоты. Крестовина из высокопрочной стали переносит продолжительные нагрузки, а вращающиеся на 360° колесики позволяют без особых усилий двигать кресло. Мягкое покрытие колес предотвращает повреждение паркета и ламината.Угол наклона спинки регулируется в диапазоне от 90° до 150°. В зависимости от предпочтений пользователя кресло можно как зафиксировать в вертикальном положении, так и использовать функцию качания. 3D-подлокотники регулируются по высоте, накладки поворачиваются влево-вправо и назад-вперед.GC-840, как и предыдущая модель, гарантирует повышенный комфорт на протяжение всего срока использования. Высокоплотный наполнитель из пенополиуретана отличается износоустойчивостью, а обивка выполнена из приятных для тела, гипоаллергенных материалов. Вентиляционные отверстия в спинке кресла отводят тепло от спины, а две дополнительные подушки для поясницы и головы защищают от переутомления.Игровые кресла GC-780 и GC-840 подойдут для казуальных геймеров и профессиональных киберспортсменов, а также для всех тех, кто стремится создать для себя удобное рабочее место. Прочный каркас гарантирует надежность, а регулируемые элементы кресла помогут легко адаптировать модели под требования пользователя.