20 октября 2020, 10:45

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, выпустил новое игровое кресло A4 Bloody GC-800 с передовой эргономикой для продолжительных игровых сессий.

Дизайн и конструкция кресла обеспечивают максимальный комфорт во время игры, снижают нагрузку на спину и способствуют поддержке осанки. В основе конструкции - каркас из высокопрочной трубы, защищенный от коррозии, и надежные усиленные механизмы-реклайнеры. Металлическая черная крестовина с яркими красными пластиковыми вставками изготавливается с применением высокопрочной стали – это позволяет выдерживать высокие и продолжительные нагрузки. Кресло можно зафиксировать в вертикальном положении или использовать функцию качания. Угол наклона спинки (до 150°) при этом регулируется в диапазоне, безопасном от опрокидывания.A4 Bloody GC-800 можно полностью настроить персонально под каждого человека. Для этого в кресле можно отрегулировать буквально все до мелочей – перфекционисты точно оценят. Например, выбрать оптимальную высоту кресла очень удобно с помощью рычага, расположенного под сиденьем. 2D-подлокотники также регулируются по высоте, накладки регулируются в горизонтальной плоскости (влево-вправо). Две дополнительные подушки для поясницы и головы регулируются по высоте и обеспечивают идеальную поддержку верхнего и нижнего отделов позвоночника, защищая от переутомления.Но и это еще не все. Тактильно комфортные, гипоаллергенные материалы обивки имеют достаточный запас прочности и обеспечивают оптимальный теплообмен, а вентиляционные отверстия в спинке отводят тепло от спины геймера, создавая дополнительный комфорт. С такими характеристиками будет совершенно не удивительно, если продолжительность игровых сессий значительно увеличится, ведь покидать кресло A4 Bloody GC-800 не захочется никому.