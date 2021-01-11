A4 Bloody GC-850 и GC-870 – новые геймерские кресла с передовой эргономикой

11 января 2021, 14:15

Совсем недавно Bloody, известный бренд компьютерной периферии для геймеров, анонсировал выпуск нового игрового кресла с передовой эргономикой для продолжительных игровых сессий A4 Bloody GC-800.

Теперь Bloody выпустил еще две новинки с теми же характеристиками, но в другом дизайне - A4 Bloody GC-850 и GC-870.



Дизайн и конструкция кресел A4 Bloody GC-850 и GC-870, также, как и A4 Bloody GC-800, обеспечивают максимальный комфорт во время игры, снижают нагрузку на спину и способствуют поддержке осанки. В основе конструкции - каркас из высокопрочной трубы, защищенный от коррозии, и надежные усиленные механизмы-реклайнеры. Металлическая черная крестовина изготавливается с применением высокопрочной стали – это позволяет выдерживать высокие и продолжительные нагрузки. Кресло можно зафиксировать в вертикальном положении или использовать функцию качания. Угол наклона спинки (до 150°) при этом регулируется в диапазоне, безопасном от опрокидывания.



Кроме того, максимальный комфорт для пользователя достигается также благодаря возможности настройки буквально всех параметров кресла персонально под каждого человека. Например, выбрать оптимальную высоту кресла можно с помощью рычага, расположенного под сиденьем. 2D-подлокотники удобно и просто регулируются по высоте, накладки регулируются в горизонтальной плоскости (влево-вправо). Две дополнительные подушки для поясницы и головы также регулируются по высоте и обеспечивают идеальную поддержку верхнего и нижнего отделов позвоночника, защищая от переутомления.

Новые модели отличаются от своего старшего брата A4 Bloody GC-800 только дизайном. Обивка A4 Bloody GC-850 выполнена полностью из высококачественной гипоаллергенной ткани, в то время, как A4 Bloody GC-800 было представлено в экокоже. A4 Bloody GC-870 – наоборот – оставили обивку экокожей, но поменяли цвет – оно выполнено в безупречном сочетании черного и красного цветов. Таким образом, поклонники бренда теперь могут выбрать ставшую уже популярной модель кресла в любом понравившемся дизайне.