Bloody GC-950 и GC-990 - обновленные игровые кресла

17 августа 2021, 11:15

Bloody продолжает известную линейку GC и теперь представляет на рынке улучшенные версии кресел для геймеров.

GC-950 и GC-990 сделаны для тех, кому важны стиль, комфорт и качество материала. Новинки станут отличным выбором для профессионалов и любителей в игровой сфере.

Основной черный цвет GC-950 сочетается с рисунками, имитирующие красные отпечатки рук - необычный стиль оценят геймеры, которые стремятся создать эффектное игровое пространство. Комфорт даже во время самой напряженной игры обеспечивают анатомический дизайн и гипоаллергенная обивка из ткани и искусственной кожи. Производители предусмотрели разные положения игрока, поэтому в кресле есть регулировка угла наклона спинки до 150 градусов – откидываться назад можно без опасения за свою голову. Плюс, можно отрегулировать две дополнительные подушки для поясницы, которые станут отличной поддержкой для позвоночника и защитят от переутомления.Ключевая особенность новинок в том, что они шире стандартных кресел примерно на 55 мм, а также в их каркасе используются резинотканевые ремни, обеспечивающие максимальный уровень комфорта и эргономичности при длительном нахождении в кресле.Кроме того, теперь подлокотники стали еще удобнее - технология 4D позволяет им регулироваться по высоте, а накладки могут смещаются влево-вправо и поворачиваться в горизонтальной плоскости (влево-вправо, вперед-назад). Такое решение не ограничивает движения игрока, а наоборот, помогает быстро и четко использовать клавиатуру и мышь во время жарких баталий. Геймеру будет комфортно даже во время долгой игры благодаря вентиляционным отверстиям в спинке, которые отлично отводят тепло от спины.Модель GC-990 обладает такими же преимуществами, как и GC-950, а еще изготовлена из искусственной кожи, эффектно выделяющей визуальный дизайн кресла.