Новые геймерские кресла A4 Bloody GC-350 и GC-370

13 ноября 2020, 12:15

Bloody, известный бренд компьютерной периферии для геймеров, анонсировал выпуск нового игрового кресла с передовой эргономикой для продолжительных игровых сессий A4 Bloody GC-250.

Теперь Bloody выпустил еще две новинки с теми же характеристиками, но в другом дизайне - A4 Bloody GC-350 и GC-370.

Единственное отличие новых кресел – цвет и материалы обивки. Если в A4 Bloody GC-250 выполнено из экокожи в сочетании с гипоаллергенной тканью, то обивка A4 Bloody GC-350 изготовлена полностью из экокожи. А вот полностью черное A4 Bloody GC-370 отличается от своего старшего брата только цветом. Напомним, что кресло A4 Bloody GC-250 было представлено в черном цвете с красными вставками.



Добавим, что A4 Bloody GC-350 и GC-370, также, как и GC-250 полностью соответствует стандарту BIFMA. Это американский стандарт работы и безопасности, разработанный Техническим Комитетом Bifma (США). Он применяется в оценке эксплуатации офисных кресел для персонала и руководителей и служит единой базой стандартизации по безопасности, долговечности и рабочих функций тестируемого изделия.