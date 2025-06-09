Новое кресло Bloody GC-170

9 июня 2025, 18:15

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новое игровое кресло GC-170. Регулируемая высота спинки позволяет подобрать оптимальную конфигурацию для поддержки спины во время долгих игровых сессий.

Новое кресло от Bloody получило прочную конструкцию, оно станет надежной опорой во время сражений в онлайн-шутерах. Благодаря крестовине из высококачественного пластика модель выдерживает нагрузку до 120 кг. Высокоплотный наполнитель из эластичного пенополиуретана отличается износоустойчивостью и воздухопроницаемостью. Вращающиеся на 360° колесики помогают легко перемещать кресло по комнате.В основе дизайна лежит комфорт пользователя. В кресле предусмотрено множество возможностей для регулировки, чтобы каждый мог удобно разместиться за рабочим столом. Высота GC-170 настраивается при помощи рычага, расположенного под сиденьем. Угол наклона регулируется в диапазоне 90-110°, спинку также можно поднимать и опускать. Механизм подвижных подлокотников позволяет отклонять сиденье до 15° относительно горизонтальной плоскости.Эргономика новинки продумана до мелочей так, чтобы гарантировать удобство даже в течение длительной работы за компьютером. Тактильно приятные, гипоаллергенные материалы обивки обеспечивают оптимальный теплообмен. Вентиляционные отверстия в спинке дополнительно отводят тепло от спины геймера. Две дополнительные подушки защищают от переутомления, поддерживая верхний и нижний отделы позвоночника.Игровое кресло Bloody GC-170 станет надёжным проводником в мир гейминга. От комфортных сессий за расслабляющими симуляторами до сосредоточенных баталий в онлайн-матчах – новинка поможет организовать игровое пространство в соответствии с любыми потребностями благодаря регулируемым высоте, положении спинки и сиденья. Прочная конструкция справится с любыми нагрузками.