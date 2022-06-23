Bloody анонсировал восемь новых игровых кресел

23 июня 2022, 12:15

Bloody выпустил сразу восемь новых моделей игровых кресел: GC-310, GC-320, GC-330, GC-420, GC-450, GC-470, GC-650 и GC-750.

Все представленные новинки отличаются высокой эргономичностью, оборудованы спинкой с регулируемым углом наклона и регулируемыми подлокотниками, а также спроектированы с применением самых современных и качественных материалов.

Все кресла имеют продуманную эргономичную конструкцию, что обеспечивает максимальный уровень комфорта во время длительных виртуальных баталий. Спинка-ковш позволяет добиться превосходной боковой поддержки, а две регулируемые подушки обеспечивают правильную осанку во время сидения и снижают нагрузку на спину. В старших моделях реализована и система AERO, которая обеспечивает лучший отвод тепла от спины, создавая дополнительный комфорт.Новинки отличаются между собой как дизайном, так и материалами обивки. Модели GC-310 и GC-320 выполнены в нежно-розовом и белом цветах – это придется по вкусу прекрасной половине геймеров. GC-420, GC-450 и GC-470 имеют строгий и лаконичный дизайн, что позволит им легко вписаться в любой интерьер. GC-650 и GC-750 получили яркий и агрессивный дизайн в черно-красных тонах и станут настоящим украшением любой игровой станции. Все модели, кроме GC-450 и GC-750, имеют тканевую обивку. GC-450 получила комбинированные материалы: экокожу и ткань, а GC-750 полностью выполнена из экокожи. Оба материала приятны на ощупь и отличаются гипоаллергенностью и долговечностью. Они обеспечивают правильный теплообмен, устойчивы к истиранию и легко поддаются чистке.Модели GC-310 и GC-320 оснащены пластиковой крестовиной. Остальные кресла получили металлическую крестовину с декоративными пластиковыми вставками. Также все кресла имеют металлический каркас, что обеспечивает высочайшую надежность и прочность всей конструкции.Все новинки оборудованы механизмами качания, плюс есть возможность настроить жесткость качания. GC-310, GC-320 и GC-330 получили в свое распоряжение механизм топ-ган с возможностью фиксации в вертикальном положении. Модели GC-420, GC-450 и GC-470 оснащены механизмом со смещенной осью качания с возможностью фиксации в четырех положениях. А GC-650 и GC-750 оборудованы механизмом качания с возможностью фиксации в любом положении.Также все модели поддерживают регулировку высоты, изменение угла наклона спинки и оборудованы регулируемыми 3D-подлокотниками (возможно изменение высоты, а также поворот в горизонтальной плоскости влево-вправо и вперед-назад). Это позволяет индивидуально настроить кресло под каждого геймера. Поэтому, независимо от роста, и других особенностей пользователя, новинки способны обеспечить максимальный уровень комфорта каждому.Все восемь представленных кресел отличается достойной эргономичностью, удобством и функциональностью. Они выводят комфорт гейминга на совершенно новый уровень и способны претендовать на звание современного «трона» для победителя.