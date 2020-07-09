COUGAR Argo - инновационное игровое кресло с совершенной эргономикой

9 июля 2020, 9:45

Cougar – один из лидирующих брендов на рынке периферии для геймеров, анонсировал старт продаж инновационных эргономических игровых кресел – Argo.

"За последние пять лет Cougar изучала пожелания пользователей чтобы улучшить рынок игровых кресел, долгое время страдающего от таких недостатков как нефункциональный дизайн, низкое качество, перегрев при продолжительном использовании, боль и усталость. Ввиду этого Cougar решили кардинально изменить ситуацию. Мы любим гейминг и мы трудились годами для того, чтобы предоставлять клиентам блоки питания, корпуса, системы охлаждения и периферию наиболее подходящую именно для геймеров. Мы долгое время наблюдали за рынком игровых кресел и, если быть честными, за некоторыми исключениями, нам не понравилось то, что мы видели. Мы поняли, что с этим нужно что-то делать", - отметил Lio Huang, Брэнд Директор COUGAR.



Основа Argo – премиальный алюминиевый каркас и дышащая сетчатая отделка – обеспечивающие максимально комфортный гейминг.

Перегрев и повышенное потовыделение могут оказаться реальной проблемой. Как же отвести тепло? Дышащий сетчатый дизайн позволяет пропускать воздух, отводить тепло и влагу, что позволяет поддерживать оптимальный температурный режим и чувствовать себя комфортно при использовании кресла. Кресло обеспечивает максимальный комфорта и лёгкость во время длительных игровых сессий.

Подголовник и подлокотники кресла имеют настолько гибкую регулировку, что всегда можно найти наиболее удобное положение именно для вас.Динамическая поясничная поддержка создана для полной разгрузки поясницы что исключает боли и неудобства во время длительной игровой сессии.

Старт продаж Арго в США – в начале июня. В Украине новинка ожидается уже в августе. Ожидаемая цена - 499.99 $