Игровые кресла A4Tech BLOODY

1 июня 2020, 12:45

BLOODY, ведущий бренд компьютерной периферии для геймеров, запустил совершенно новую линейку специализированных игровых кресел.



Пожалуй, до недавнего времени многочисленным поклонникам Bloody не хватало разве что этого — стильных и удобных кресел для продолжительных игровых сессий. Новость становится тем более радостной, ведь стараниями инженеров компании миру предстали сразу восемь моделей, выполненных в лучших традициях фирменного облика с хорошо знакомым геймерам логотипом — красной ладошкой.

Итак, на выбор игрокам доступны модели: GC-100, GC-110, GC-200, GC-300, GC-400, GC-500, GC-600 и GC-700. Если вкратце, то все новинки от Bloody условно различаются формами «ковшей», возможностью регулировки определённых зон посадки по высоте и уровню наклона, а также конструкцией подлокотников, наличием дополнительной анатомической поддержки и материалами отделки экстерьера.Пробежимся по всем главным характеристикам новых кресел. Во-первых, все они имеют подвижную колёсную базу и снабжены подлокотниками для долгих вечеров за любимой игрой. Они имеют разную форму в соответствии с дизайном: у GC-100, GC-110, GC-200 и GC-300 они более плавные и округлые, в то время как GC-400, GC-500, GC-600 и GC-700 получили подлокотники, установленные на отдельные кронштейны, которые можно регулировать для дополнительного удобства в нескольких плоскостях.Новые кресла снабжены механизмами качания. У всех моделей есть газлифты для регулировки по высоте c фиксацией в вертикальном положении.Представленные новинки рассчитаны на использование игроками весом до 120 кг. Материалы, используемые во внешней отделке кресел — экокожа, дышащая ткань, экокожа с глянцевыми вставками и фактурная тканевая основа.Всё это в сочетании с традиционно демократичной для предлагаемых характеристик ценой призвано порадовать многочисленную армию поклонников виртуальных баталий и бренда BLOODY, ведь за разумные деньги можно получить стильные, удобные и эргономичные кресла, которые прекрасно впишутся практически в любое игровое место.