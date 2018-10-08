Мощное игровое кресло COUGAR ARMOR TITAN

ARMOR TITAN – идеальный "игровой трон" для тех, кто хочет наслаждаться играми в абсолютном комфорте, восхищаясь при этом великолепным дизайном игрового кресла.
Увеличенная модель сборки с поддержкой веса до 160 кг, множество вариантов настройки спинки, сиденья и подлокотников, дышащая экокожа, подушки для головы и поясницы, стальная рама, газлифт четвертого класса, алюминиевая 5-конечная база с большими колесами, а спинка откидывается на 170° – в перерывах можно и вздремнуть.
Весь ассортимент игровых кресел COUGAR.