Компания EDG GROUP - дистрибутор COUGAR в Украине

28 июля 2017, 14:15

Компания EDG GROUP заключила дистрибьюторский договор с компанией COUGAR об эксклюзивных поставках игровой периферии производителя на территории Украины.



Партнерам EDG GROUP будет представлен широкий ассортимент игровых манипуляторов, а так же аксессуаров и компонентов COUGAR, с постоянным наличием товара на складе.

В первой поставке товаров COUGAR, будут представлены: геймерские кресла, корпуса, мыши, клавиатуры, гарнитуры, коврики, держатели для кабеля мыши.

Уже в августе продукция COUGAR будет доступна для заказов.

