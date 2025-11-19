EDG Group – ексклюзивний дистриб’ютор j5create в Україні

19 ноября 2025, 14:45

Раді повідомити про укладання ексклюзивного партнерства між EDG Group та світовим брендом комп’ютерних аксесуарів j5create.



j5create – одна з провідних торгових марок у сфері периферійних рішень, побудована на високопродуктивних інноваціях. Бренд заснований у 2010 році та спеціалізується на створенні USB-периферії, що робить робочий простір зручнішим і продуктивнішим.

Ключова компетенція j5create — усунення бар’єрів між різними системами та забезпечення бездоганної сумісності між платформами.У продуктову лінійку бренду входять:

• веб-камери

• док-станції

• відеоґрабери

• адаптери та перехідники для дисплеїв

• мережеве обладнання



Компанія використовує високоякісні матеріали та впроваджує передові технології, що зробило її популярною у США, Канаді, Нідерландах та інших країнах. Бренд отримав численні нагороди за інноваційність і дизайн.



Збіг стратегічних бачень та спільне прагнення до розвитку дозволили EDG Group залучити на український ринок нового потужного гравця.