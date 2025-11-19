EDG Group – ексклюзивний дистриб’ютор j5create в Україні

Раді повідомити про укладання ексклюзивного партнерства між EDG Group та світовим брендом комп’ютерних аксесуарів j5create.
j5create – одна з провідних торгових марок у сфері периферійних рішень, побудована на високопродуктивних інноваціях. Бренд заснований у 2010 році та спеціалізується на створенні USB-периферії, що робить робочий простір зручнішим і продуктивнішим.
Ключова компетенція j5create — усунення бар’єрів між різними системами та забезпечення бездоганної сумісності між платформами.
У продуктову лінійку бренду входять:
• веб-камери
• док-станції
• відеоґрабери
• адаптери та перехідники для дисплеїв
• мережеве обладнання
Компанія використовує високоякісні матеріали та впроваджує передові технології, що зробило її популярною у США, Канаді, Нідерландах та інших країнах. Бренд отримав численні нагороди за інноваційність і дизайн.
Збіг стратегічних бачень та спільне прагнення до розвитку дозволили EDG Group залучити на український ринок нового потужного гравця.