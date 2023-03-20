Хмельниччина: викрито місцевого жителя у створенні "вірусу" для викрадення даних

20 марта 2023, 13:15

25-річний чоловік розробив вірусне програмне забезпечення, яке позиціював як додатки до комп’ютерних ігор.

Потрапивши на пристрої користувачів, програма давала можливість завантажувати та відвантажувати файли, встановлювати й видаляти програми, робити скриншоти з віддаленого екрана, перехоплювати звук з мікрофона і відео з вбудованих або зовнішніх камер.

Зібравши певні дані, зловмисник опрацьовував їх для подальшого викрадення облікових записів або виведення електронних коштів, які містилися на балансі таких акаунтів.



Встановлено, що зловмисник отримав доступ до більш як 10 тисяч комп’ютерів.

На момент проведення обшуку "під контролем" фігуранта перебувало майже 600 заражених комп’ютерів, до яких він міг приєднатися в реальному часі.



Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 361 ККУ. Санкція статті передбачає від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.