Мозковий імплант вперше допоміг після 30 років депресії, — New Scientist

20 августа 2025, 17:15

44-річний чоловік, якому не допомогли 20 методів лікування, відчув щастя лише завдяки нейроімпланту. Через 7 тижнів зникли суїцидальні думки, а за 9 місяців настала ремісія.



Імплант кожні 5 хвилин стимулює різні ділянки мозку, роблячи це довічно. Живиться від акумулятора на шиї.