Кіберполіція викрила киянина у підтримці "руского міра"

26 мая 2022, 15:45

33-річний мешканець Києва у соціальних мережах вів стрімінг-трансляції для близько 10-тисячної аудиторії, де всіляко підтримував дії ворожої держави.

Крім того, у власних акаунтах чоловік розміщував пропагандистський контент із закликами на підтримку російської федерації у війні.▪Правоохоронці провели обшук в оселі зловмисника та вилучили комп’ютерну техніку. Під час попереднього огляду вилученого кіберполіцейські виявили близько 100 створених пропагандистських матеріалів для майбутніх публікацій.▪Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.