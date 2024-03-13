Компанія повідомила, що окремі категорії та частини шоу не вдалося включити до 90-хвилинної версії для міжнародної аудиторії через тимчасові обмеження.
Вибір номінацій для скороченої версії визначили за кілька тижнів до премії. Однак у скороченій версії є підсумок усіх пропущених переможців, у тому числі "20 днів у Маріуполі".
13 марта 2024, 9:15
Disney пояснив, чому не включив "20 днів у Маріуполі" до скороченого "Оскара"
Компанія повідомила, що окремі категорії та частини шоу не вдалося включити до 90-хвилинної версії для міжнародної аудиторії через тимчасові обмеження.
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