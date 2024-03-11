У Вроцлаві повторно демонструватимуть номінований на Оскар „20 днів у Маріуполі”

11 марта 2024, 8:15

Через шалену зацікавленість глядачів українська стрічка про військові злочини рф у Маріуполі знову демонструватиметься на великому екрані у Вроцлаві.

Фільм створено на реальних історіях. Стрічка розповідає про захоплення міста та військові злочини російських загарбників. В картині представлені задокументовані кадри обстрілу пологового будинку, що в перші дні війни облетіли весь світ.Фільм „20 днів у Маріуполі” вперше в історії українського кінематографу представлятиме Україну на 96–ій премії Американської кіноакадемії „Оскар”. Картина боротиметься за перемогу у номінації “Найкращий повнометражний документальний фільм”.