Жан Рено випустив книгу про викрадених українських дітей під час війни

30 апреля 2026, 9:45

У шпигунському трилері «Втеча» головна героїня, що працює на французьку службу зовнішньої розвідки, вирушає на місію.

Її мета – знайти депортованих українських дітей та задокументувати злочини росіян.Рено вирішив написати про це роман, коли дізнався про понад 19 тис. викрадених Росією українських дітей із тимчасово окупованих територій.«Я був надзвичайно шокований. Мені здалося божевіллям, що цих дітей викрадають, щоб промивати їм мізки. Я не займаюся політикою — я захотів перетворити це на роман», - пояснив він.