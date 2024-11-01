1 ноября 2024, 13:45

По Україні фіксуються масові випадки отруєння дітей грибами

Відомо, що у київський Охматдит госпіталізували п’ятьох дітей. Більшість пацієнтів у важкому стані.

Зокрема, на Тернопільщині вісім дітей отруїлися грибами, семеро з них у важкому стані.


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