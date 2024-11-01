По Україні фіксуються масові випадки отруєння дітей грибами

1 ноября 2024, 13:45

Відомо, що у київський Охматдит госпіталізували п’ятьох дітей. Більшість пацієнтів у важкому стані.



Зокрема, на Тернопільщині вісім дітей отруїлися грибами, семеро з них у важкому стані.