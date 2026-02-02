"Юньлун-1P": “цивільний” важкий БпЛА Китаю, який занадто легко стає військовим

2 февраля 2026, 16:45

У Китаї повідомили про перший успішний політ важкого безпілотника «Юньлун-1P» компанії Chengdu JOUAV (Zongheng).



За заявами, випробування відбулося на полігоні в районі Юэчэн (провінція Чжецзян). Тенденція для КНР типова: масштабування “цивільного безпілоття” у важкому класі.

Ключові параметри виглядають уже не “хобійно”: максимальна злітна маса 1200 кг і корисне навантаження до 350 кг. Схема з двома хвостовими балками — це не про красу, а про стійкість, простіше компонування відсіків і ремонтопридатність. Декларована можливість зльоту з аеродромів на висоті до 4500 м розширює географію застосування: високогір’я, віддалені райони та острівні території, де авіація дорожча й більш уразлива політично.Офіційно апарат “під широкий цивільний ринок” і заточений під швидку зміну корисного навантаження: пошук на великих площах, моніторинг пожеж, ретрансляція зв’язку, метеоконтроль, оцінка наслідків катастроф.Але саме модульність і вантажопідйомність роблять платформу зручною для подвійного призначення: від тривалого ІСР з оптикою/радаром і морського нагляду до транспортування вантажів, постановки перешкод або ролі “повітряного ретранслятора” для інших БпЛА.Китай вибудовує екосистему важких “цивільних” БпЛА як резерв мобілізації спроможностей — швидко, дешево і без політичного шуму навколо суто військових програм. Для спостерігачів важливі не назва моделі, а темп випробувань, серійність і лінійка корисних модулів: саме вони визначать, чи «Юньлун-1P» залишиться рятувальником, чи стане ще одним вузлом у мережево-центричній війні.