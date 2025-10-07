Китай розробляє важкий стратегічний транспортник

7 октября 2025, 9:45

Китайська авіаційно-космічна промисловість представила концепт важкого стратегічного транспортного літака нового покоління.



Проєкт, створений у межах національної програми модернізації авіаційного флоту, передбачає використання інтегрованої схеми “крила-тулуба” (blended wing body), де фюзеляж і крило утворюють єдиний несучий корпус. Такий підхід підвищує аеродинамічну ефективність, збільшує внутрішній об’єм і знижує витрати пального, що робить літак придатним для далеких рейсів із великою масою вантажу.

Конструкція включає V-подібне хвостове оперення, стрілоподібні зовнішні частини крила, двигуни, встановлені зверху крила для оптимізації потоку повітря, а також змінену компоновку стабілізаторів для покращення керованості та стійкості на великих висотах.



Заявлені характеристики літака:



максимальна злітна маса — приблизно 470 тонн;

вантажопідйомність — до 120 тонн;

дальність польоту з повним навантаженням — 6 500 км без дозаправлення;

крейсерська швидкість — 0,85 Маха;

тяга двигуна — 370 кН.



Літак розрахований на зліт із напівпідготовлених смуг довжиною 2 600 метрів, що дозволить його експлуатацію з віддалених або польових аеродромів. При меншій масі вантажу транспортник зможе працювати на висотах до 4 000 метрів, що має особливе значення для операцій у гірських регіонах — Тибеті чи Центральній Азії.

Вантажний відсік довжиною 21 метр і висотою 8 метрів зможе вміщувати до 117 одиниць техніки або 300 військовослужбовців. Також передбачена можливість точного десантування вантажів і виконання маневрів із перевантаженням до 3G, що розширює спектр застосування — від стратегічних перевезень до гуманітарних місій і десантних операцій.За оцінками китайських військових експертів, новий транспортник має замінити або доповнити Y-20 Kunpeng, перевершуючи його за дальністю та вантажопідйомністю.