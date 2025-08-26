Китай представив новий важкий корабельний вертоліт Z-8D

26 августа 2025, 11:45

КНР розширює можливості свого військово-морського флоту, представивши новий важкий корабельний вертоліт Z-8D.



Це модернізована версія китайського Z-8, створеного на базі французького SA-321 Super Frelon, яка орієнтована на виконання широкого спектру завдань для ВМС НВАК. За призначенням його вже порівнюють із американським Sikorsky CH-53E Super Stallion, основним важким транспортним вертольотом корпусу морської піхоти США.

Z-8D призначений для транспортування військ, техніки та вантажів із кораблів на берег, а також для пошуково-рятувальних операцій та протичовнових місій. За даними китайських ЗМІ, нова модифікація отримала оновлений набір сенсорів, сучасні системи самозахисту та підвищену стійкість до засобів ППО. Конструкція фюзеляжу стала більш обтічною, що дозволяє підвищити швидкість та дальність польоту, а також забезпечує роботу в умовах активного РЕБ.Тактичне значення Z-8D полягає у розширенні висадково-транспортних можливостей ВМС КНР у прибережних операціях та на віддалених морських театрах. Фактично це крок у напрямку створення платформи, здатної забезпечувати автономні дії китайських авіаносних угруповань і посилювати проєкцію сили на віддалених напрямках. За низкою характеристик Z-8D наближається до американського CH-53E, а в перспективі може стати перехідним етапом до майбутнього китайського проєкту Advanced Heavy Lifter (AHL), який прагнуть зробити аналогом американського CH-53K King Stallion.Поява Z-8D демонструє стратегічну спрямованість КНР на посилення морських десантних і транспортних спроможностей. Це елемент ширшої програми розвитку флоту, де ставка робиться на мобільність, автономність та здатність проводити масштабні висадки на віддалених театрах дій. Новий вертоліт фактично стає проміжною ланкою між старим парком Z-8 та перспективними китайськими важкими платформами наступного покоління.