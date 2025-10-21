Китай показав ударний вертоліт Z-20T

21 октября 2025, 9:45

На вертолітній виставці в Тяньцзіні AVIC вивів у публічний простір Z-20T — штурмову версію свого «чорного яструба», яка має поєднати десантування та вогневу підтримку без залучення окремого ескорту.

Z-20T — еволюція тактичного Z-20 з посиленими двигунами, п’ятилопатевим ротором, електродистанційною системою керування та демпфуванням вібрацій. Декларуються всепогодні можливості з антиобледенінням, набір сенсорів для польотів на малих висотах, а також «крило» зі штатними вузлами підвіски озброєння.Водночас китайські джерела не наводять жодної твердої цифри щодо корисного навантаження з озброєнням, реального радіусу дії в «бойовій» конфігурації чи номенклатури засобів ураження й РЕБ, що унеможливлює перевірку заявленої універсальності.Порівняння з Z-10 тут неминуче: якщо останній — «чистий» ударник, то Z-20T намагається закрити нішу між утилітарним транспортником і гелікоптером вогневої підтримки. Але на насиченому ППО полі бою поєднання десанту й удару одним планером накладає жорсткі вимоги до живучості: без сучасних станцій попередження про опромінення, активних засобів пригнічення головок самонаведення така «універсальність» швидко вичерпається.Стратегічно Z-20T вписується у курс НВАК на мережеву багатоцільовість: вертоліт як вузол у системі з безпілотниками, береговими ракетниками та артилерією далекої дії. Якщо AVIC доведе інтеграцію з повітряними ретрансляторами та розподіленими сенсорами, Z-20T може посилити армійську авіацію в «сірих зонах» — від прибережних операцій до глибоких рейдів на плато.Підсумок простий: Z-20T виглядає логічним кроком для Китаю до швидких комбінованих дій, але це еволюція, а не прорив.