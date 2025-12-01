Meyu Arrow - безпілотний "вертоліт плато" для високогірної війни

1 декабря 2025, 14:15

Китайська Tengden вивела «Meyu Arrow» у нову фазу: високогірний ударний вертоліт-БпЛА провів перший ракетний пуск на висоті понад 4000 м, а наступні випробування передбачають супутникове керування вище 6000 м.

За відкритими даними, «Meyu Arrow» має довжину 7,9 м, діаметр ротора 6,4 м, до восьми годин у повітрі, радіус дії до 900 км і стелю близько 7000 м. Раніше машина демонструвала польоти на 6500 м зі швидкістю понад 130 км/год із запасом потужності. Збройова конфігурація включає пару керованих ракет для ураження як стаціонарних, так і рухомих цілей, а платформа позиціонується як «розвідка-удар / озброєний супровід» у районах, де фіксованокрилі БпЛА частково втрачають ефективність через рельєф та вітер.



Ключова новація — вихід у супутниковий канал управління на висотах понад 6000 м.



Це фактично наближає гвинтокрилу платформу до профілю великих MALE-дронів: робота поза прямою видимістю, глибина проникнення в гірські райони, стійкий канал зв’язку поверх гребенів.



На такому тлі вертикальний зліт і посадка набувають особливої цінності: БпЛА можна базувати на вузьких площадках у долинах чи на плато, де пілотовані вертольоти працюють із більшими ризиками й витратами.

«Meyu Arrow» закриває для КНР нішу «високогірного розвідника-ударника» з вертикальним зльотом, оптимізованого під плато та гірські коридори — передусім уздовж лінії зіткнення з Індією. Поєднання великої висоти, супутникового управління й озброєння робить такі системи зручним інструментом для постійного моніторингу, швидкого точкового ураження та демонстрації присутності в районах, де рельєф традиційно обмежував як авіацію, так і наземні засоби спостереження.