Ракета-носій SpaceX Falcon 9 успішно вивела на орбіту два супутники зв'язку для широкосмугової арктичної місії (ASBM) компанії Space Norway. Запуск був здійснений з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії.
Ця місія стала першою, в якій комерційне корисне навантаження було відправлено на високоеліптичну орбіту. Це також перший запуск SpaceX на орбіту такого типу.
13 августа 2024, 11:15
SpaceX вивела на орбіту супутники зв'язку для арктичної місії Норвегії
Ракета-носій SpaceX Falcon 9 успішно вивела на орбіту два супутники зв'язку для широкосмугової арктичної місії (ASBM) компанії Space Norway. Запуск був здійснений з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії.
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