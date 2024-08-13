SpaceX вивела на орбіту супутники зв'язку для арктичної місії Норвегії

13 августа 2024, 11:15

Ракета-носій SpaceX Falcon 9 успішно вивела на орбіту два супутники зв'язку для широкосмугової арктичної місії (ASBM) компанії Space Norway. Запуск був здійснений з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії.



Ця місія стала першою, в якій комерційне корисне навантаження було відправлено на високоеліптичну орбіту. Це також перший запуск SpaceX на орбіту такого типу.