Південна Корея запустила власний розвідувальний супутник

4 декабря 2023, 14:45

Перший розвідувальний супутник Сеула був виведений на орбіту ракетою багаторазового використання Falcon 9 компанії SpaceX через 11 днів після того, як Північна Корея успішно запустила свій.

Сеул планує запустити ще чотири супутники-шпигуни до кінця 2025 року, щоб посилити свою розвідувальну спроможність над КНДР.«Завдяки цьому успішному запуску військового супутника наші військові забезпечили незалежну розвідку, спостереження та рекогносцировку», - заявили в міністерстві оборони Південної Кореї.Зазначається, що військові також розробляють проект мікросупутникової системи для швидкого моніторингу та раннього попередження.