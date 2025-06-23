Китай, імовірно, здійснює першу в історії орбітальну дозаправку супутників

23 июня 2025, 15:15

Китайські космічні апарати, ймовірно, наблизилися до реалізації першої в історії дозаправки супутника паливом безпосередньо на орбіті.



За спостереженнями компаній Slingshot Aerospace і COMSPOC, 13 червня експериментальний супутник SJ-25, створений для маневрів стикування, наблизився на відстань до 1 км до супутника SJ-21. Хоча наземні телескопи не зафіксували чітке зчеплення, характер траєкторій вказує на потенційне стикування, яке тривало не більше трьох годин.

Обидва супутники наразі знову зближуються — нове мінімальне наближення очікується 23 червня. Якщо факт дозаправки підтвердиться, це стане проривом у галузі космічної логістики, відкривши нові горизонти для продовження місій та багаторазового використання супутників. Водночас експерти США звертають увагу на подвійне призначення таких технологій. Апарати серії Shijian оснащуються маніпуляторами та прецизійними двигунами, що дозволяє їм проводити як технічне обслуговування, так і потенційні деструктивні дії проти об’єктів противника на орбіті.



У 2022 році SJ-21 вже проводив маневр зі знищеним супутником Beidou, відбуксувавши його на «орбіту-кладовище» — подію, яку Китай позиціонував як екологічну місію з очищення орбіти. Однак у Пентагоні ці дії розглядають як підготовку до активного використання космосу у воєнних цілях.

Китай стрімко нарощує присутність у космосі. Наприкінці квітня країна запустила третю партію супутників Guowang, які мають скласти конкуренцію Starlink і стати основою національної супутникової інтернет-мережі — зокрема для забезпечення бойових дронів і сухопутних сил у майбутніх конфліктах.Таким чином, Пекін переходить до наступного етапу космічної стратегії — розвитку систем автономного обслуговування, маневрування й управління супутниковими групами, що здатні працювати не лише в мирних, а й у конфліктних сценаріях глобального масштабу.