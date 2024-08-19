Велика Британія запустила у космос свій перший військовий супутник

19 августа 2024, 13:45

Це перший супутник, запущений в рамках космічної програми розвідки та спостереження Міністерства оборони, яка до 2031 року має створити сузір'я супутників та наземних систем.



Згідно з планом, крім військових операцій, майбутню мережу супутників будуть використовувати для моніторингу стихійних лих, розробки картографічних даних, моніторингу навколишнього середовища та відстеження наслідків зміни клімату.