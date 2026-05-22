Німеччина запускає військовий ШІ у космос

22 мая 2026, 9:15

Німецькі компанії Helsing та OHB запускають великий оборонний проєкт Kirk — нову супутникову систему з елементами штучного інтелекту для військової розвідки та спостереження з космосу.

До консорціуму також долучилися компанії Hensoldt і Kongsberg, а сам проєкт став ще одним сигналом того, що Європа активно готується до нової епохи космічної оборони. Про це пише Phys.У Європі набирає обертів нова космічна гонка — тепер уже не лише заради науки чи інтернету, а й для оборони. Німецькі компанії Helsing та OHB оголосили про створення спільного проєкту Kirk — військової супутникової системи нового покоління, яка використовуватиме штучний інтелект для розвідки, аналізу даних та виявлення цілей.Проєкт має стати частиною нової європейської системи безпеки в космосі. Його головна мета — допомогти військовим швидше отримувати інформацію, реагувати на загрози та краще контролювати ситуацію на полі бою.