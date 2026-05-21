Си Цзиньпин снова отказал Путину в строительстве газопровода "Сила Сибири-2"

По проекту «Сила Сибири-2», который обсуждается более 10 лет и предполагает рост поставок газа в КНР до 100 млрд кубометров в год, остались несогласованные «нюансы», сообщил пресс-секретарь российского президента Песков после переговоров Путина с Си Цзиньпином в Пекине.

«Какие-то нюансы осталось договорить», - отметил Песков, добавив, что согласованы «основные параметры понимания» и маршрут будущего трубопровода, но по-прежнему нет четких договоренностей о сроках реализации проекта.С собой в Пекин Путин привез многочисленную делегацию, включая 5 вице-премьеров, 8 министров и глав крупнейших госкомпаний, в том числе «Газпрома» и «Роснефти». В ходе визита он говорил о «безграничных перспективах» российско-китайского сотрудничества и обещал «бесперебойно» экспортировать в КНР нефть, уголь и газ.По итогам переговоров Москва и Пекин подписали 40 документов. Но ни один из них не упоминает ни «Силу Сибири-2», ни сотрудничество в нефтегазовой сфере. Камнем преткновения для нового газопровода остается цена газа, рассказал источник Financial Times. По его данным, Китай требует снизить цену до уровня, близкого к внутрироссийскому. А это ок. $50 за тысячу кубометров, что в 5 раз ниже, чем Пекин платит сейчас ($258 за тысячу кубов), и в 8,5 раза меньше цен «Газпрома» для других клиентов в дальнем зарубежье ($420).