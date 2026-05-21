США обговорюють з Україною зміни санкцій проти Білорусі, - Bloomberg

21 мая 2026, 12:45

США запропонували Україні обговорити з Європейським союзом можливе пом'якшення санкцій щодо експорту білоруських калійних добрив.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, йдеться про калійні добрива - одну з ключових експортних позицій Білорусі до 2022 року і важливе джерело доходів для режиму Олександра Лукашенка.Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і підтримки Мінськом дій Москви Європейський союз і США запровадили обмежувальні заходи проти білоруського експорту, включно з добривами.