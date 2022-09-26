26 сентября 2022, 10:45

Telegram заблокував кілька провладних білоруських та російських каналів

Telegram на вимогу Apple і Google заблокував кілька провладних білоруських та російських каналів



Серед них канал Азаренка, журналіста RT Придибайло, підрозділи ДШРГ Русич та інші. Деякі канали недоступні з iOS, інші повністю видалені.

