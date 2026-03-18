Китай може відновити закупівлі російської нафти

18 марта 2026, 9:15

Згідно з інформацією джерел видання, торгові підрозділи державних компаній Sinopec та PetroChina цього тижня почали запитувати пропозиції у постачальників.

Це можуть бути перші закупівлі з листопада.Компанії поки не уклали угоди та оцінюють, чи зможуть здійснити оплату та доставку в рамках 30-денного пом'якшення санкцій США, яке діє з 12 березня.Інтерес до російської нафти зріс на тлі війни на Близькому Сході та ризику дефіциту постачань. Незважаючи на загальне зростання цін, російська нафта залишається дешевшою за альтернативні постачання з Бразилії та Західної Африки.