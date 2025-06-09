Китай закриває великий НПЗ, що працює на російській нафті — Reuters

9 июня 2025, 12:45

Державна компанія PetroChina планує наприкінці червня зупинити останній блок переробки нафти на своєму найбільшому нафтопереробному заводі Dalian Petrochemical Corp.Саме цей НПЗ активно переробляв російську нафту, тому його закриття може мати суттєві економічні наслідки для Росії.