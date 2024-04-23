Через атаки дронів СБУ російська нафтопереробка впала до майже річного мінімуму

23 апреля 2024, 11:15

У квітні переробка на російських НПЗ в середньому становила близько 5,23 млн барелів на добу, що є майже найнижчим рівнем з травня минулого року.

Причинами падіння нафтопереробки стали ремонти заводів, що постраждали від атак безпілотників СБУ. Джерела Bloomberg зазначають, що відновлення пошкоджених НПЗ відбувається повільно.Загалом СБУ здійснила вже 14 успішних атак на російські НПЗ у різних регіонах країни. Вони на третину скоротили експорт російських нафтопродуктів.На нафтопеперобку вплинула також і повінь, через яку зупинився Орський нафтопереробний завод.