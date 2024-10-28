Ісландія переходить на чотириденний робочий тиждень

28 октября 2024, 15:15

Експеримент, який проводився у країні з 2020 до 2021 року, показав, що при чотириденному робочому тижні - у країні різко зросла економіка, а рівень безробіття став найнижчим у Європі.



На час експерименту заробітня плата НЕ зменшувалась, а співробітники стали рідше вигорати.