Як компанії GIGAGROUP готувалися до війни, та що пішло не так

22 апреля 2022, 13:45

Весь український бізнес зараз в однаковій ситуації.

Але кожна компанія вже має власну історію випробування війною. Після місяця трагічних подій в GIGAGROUP згадали, як це було і що допомогло залишитись у робочому режимі.



«А якщо почнуть бомбити Київ?». Як ми будували план «Б»



У GIGAGROUP входить чотири компанії ― хмарний оператор GigaCloud, телеком-провайдер GigaTrans, дата-центр GigaCenter та агентство з кібербезпеки GigaSafe. Ще наприкінці минулого року почали розробляти Business Continuity Plan — документ, який визначає, що робити у разі непередбачуваних обставин. Тобто план «Б». У компанії припускали варіант, що може розпочатися повномасштабна війна, і готувалися до форс-мажорних процесів.



Процедуру підготовки розпочав Chief Information Security Officer GIGAGROUP, який детально вивчав, які заходи потрібно вжити, щоб забезпечити роботу компанії. Почали опрацьовувати такі питання:



- як захистити периметр дата-центру

- чи потрібне запасне паливо — скільки та де

- чи достатньо засобів для пожежогасіння

- чи необхідні рації та супутникові телефони

- чи потрібно додатково замовити обладнання у дата-центри

- як розширювати кластер у Львові

- що робити у разі пожежі у київському дата-центрі

- куди транспортувати обладнання, якщо почнуть бомбардувати Київ



Не всі пункти реалізували, але багато що з прописаного встигли зробити. Завдяки цьому у хмарного оператора GigaCloud:



- працює кластер у Львові

- продовжує роботу дата-центр у Києві

- була можливість, хоч і з проблемами, перевозити «залізо» між дата-центрами та забирати його зі складів



Компанія була готова на 70%. А 30% — форс-мажори, спричинені відсутністю контролю за ситуацією.

У телеком-провайдері GigaTrans ще до повномасштабної війни розпочали підготовку з розвитку потужного телеком-вузла у Львові. Тому коли почалося вторгнення, залишилося тільки інтенсивніше завершити розпочате: за тиждень фахівці GigaTrans зробили той обсяг завдань, який планували виконувати протягом трьох місяців в умовах мирного часу. До Львова перенесли частину продуктивної та резервної інфраструктури, організували місцеву взаємодію з іншими телеком-провайдерами, точками обміну трафіком та магістральними провайдерами, розгорнули повноцінний вузол очищення інтернет-трафіку та захисту від DDoS-атак, збільшили кількість технічного персоналу.



У Києві дата-центр GigaCenter працює у регламентному режимі, як і до війни, як об'єкт критичної інфраструктури. Хіба що охорона периметра в рази посилена та воєнізована.



Завдяки плану «Б» кризовий менеджмент не «підірвав» бізнес. Компанії продовжують працювати у штатному режимі. Усі послуги функціонують. Працює кожна команда, де б не перебували працівники. Бізнес не лише не зупинився, а й почав отримувати нові проєкти.



Низку питань довелося вирішувати на ходу. Режими перепусток, бронювання співробітників, щоб їх не мобілізували, переїзд обладнання з конвоєм, додаткова охорона для дата-центрів — усе це вже опрацьовувалося в процесі війни. Але важливо, що швидкість прийняття рішень зараз у рази вища, ніж у штатному режимі. Якщо є завдання — знаходиться рішення.

Майже половина штату залишилася у Києві



У Львові ще до війни була команда технічних фахівців, яка збирала новий кластер. І зараз їхня кількість збільшується. Працівники, які знаходяться в інших містах України, максимально включені: фахівці підтримки, експлуатації, та архітектори. Усі між собою ефективно комунікують. Завдяки тому, що до війни робота була максимально налагоджена, у командах зберігається продуктивна взаємодія і зараз.



Ще близько 20 співробітників із різних компаній GIGAGROUP за власним бажанням переїхали до Львова.



У Києві продовжує працювати половина співробітників, яких не можна перемістити в інше місто, оскільки їхня робота прив'язана до наземної інфраструктури.



Інші співробітники переїхали в різні регіони країни самотужки або за сприяння HR-відділу, фахівці якого допомагають у пошуках житла.



Більша частина клієнтів не платять, але лише один «поїхав» у закордонну хмару



Хоча GigaCloud працює у штатному режимі, більша частина клієнтів не платять компанії за послуги. При цьому лише один із клієнтів «поїхав» у закордонну хмару на період війни з наміром повернутися після. Менше ніж 3% клієнтів тимчасово зупинили роботу своїх сервісів.



Багато клієнтів, особливо з фінансової сфери — банки, державні компанії та страхові, почали переїжджати до Львова та мігрувати у публічну хмару. Навіть бізнеси, які раніше не працювали з GigaCloud, але роздумували над переїздом у хмару. Компанії звернулися до оператора після вторгнення росії.



З початку війни у GigaCloud з'явилося 13 нових великих проєктів. У сегменті SMB — їх понад 50. Клієнти приходять із запитом «зайти» у хмару у Львові чи Польщі.



У GigaTrans призупинилася частина поточних проєктів як через неможливість безпечно виконувати роботу, так і через відмову замовників від послуг. Особливо це стосується регіонів, де ведуться активні бойові дії. На паузу стали клієнти з розважальних сфер, частково ритейл та сервісні компанії. Підприємства не відмовляються від послуг, але просять звести їх обсяг до мінімуму.



Паралельно збільшується кількість нових замовлень у всьому спектрі послуг телеком-провайдера як у Львові, який став центром ділової активності, так і на заході

України в цілому. Спостерігається зростання кількості замовлень у різних сегментах — банківського сектору, ритейлу, держструктур тощо.



За рівнем фактичної оплати за послуги GigaTrans трохи просів, але за підсумками роботи за три тижні березня вдалося зібрати близько 60% планового виторгу. Клієнти дата-центру GigaCenter платять активніше — показники близькі до показників довоєнного часу у лютому, і в меншій кількості відмовляються від послуг через їхню специфіку.



Про допомогу ЗСУ та волонтерство



Декілька співробітників вступили до лав ЗСУ та ТРО. Багато хто став волонтером. У міру можливостей вони займаються облаштуванням блокпостів, закупівлею медикаментів для лікарень, організацією доставки гуманітарної допомоги, порятунком покинутих тварин тощо. Перекличка в командах зараз виглядає так: