Кадровые назначения в группе компаний GIGAGROUP

21 февраля 2021, 17:58

Группа компаний GIGAGROUP объявляет о слиянии маркетинговых подразделений компаний GigaCloud, GigaTrans и GigaCenter в единый департамент маркетинга GIGAGROUP.

Руководителем нового подразделения назначена Владислава Сова, которая с 2017 года возглавляла отделы маркетинга компаний GigaTrans и GigaCenter.

«Есть несколько причин, почему мы решили объединить все отделы маркетинга группы в одно подразделение, ― говорит директор по развитию бизнеса GIGAGROUP Антон Хвастунов. ― Во-первых, компании, которые входят в группу, способны строить комплексные IT-решения “из одних рук”. Консолидированные маркетинговые активности помогут нам более эффективно рассказывать потенциальным клиентам о наших возможностях. Во-вторых, наши амбиции распространяются на международные рынки, и мы решили все знания и профессиональные навыки предыдущего директора по маркетингу сконцентрировать именно в этом направлении. GigaCloud уже имеет самый большой на украинском рынке облачных технологий портфель услуг и останавливаться на этом мы не собираемся».«Для меня большая честь возглавить департамент маркетинга GIGAGROUP, ― говорит Владислав Сова. ― Каждая из компаний группы возникла в ответ на потребности украинского рынка, чтобы предоставлять клиентам новые возможности для развития и роста. Мы стойко выдержали первую волну локдауна и вполне готовы к другой. Наш следующий шаг ― консолидация маркетинга GIGAGROUP, чтобы легко и достойно реагировать на любые социально-экономические изменения в будущем. Моя цель ― построить работу так, чтобы лучшие специалисты группы работали не только на свои бренды, а сосредоточились на общих задачах для достижения наилучшего результата. Вместе со своей командой я хочу использовать накопленный опыт для создания сильной компании. С нетерпением жду интересных задач и убеждена, что мы успешно с ними справимся».GigaCloud ― лидер облачного рынка Украины по темпам роста и количеству клиентов. GigaCloud предоставляет в аренду IaaS-услуги (Infrastructure-as-a-Service) клиентам любого масштаба ― от малого бизнеса до огромных корпораций. В портфолио компании более 1250 клиентов в 6 странах мира и более 200 компаний-партнеров.GIGAGROUP ― объединение трех бизнесов, которые работают вместе на рынке более 14 лет и предоставляют комплексные IT-услуги корпоративным клиентам ― надежные каналы связи от телеком-провайдера GigaTrans, услугу колокейшн от GigaCenter и отказоустойчивую облачную инфраструктуру от облачного оператора GigaCloud.