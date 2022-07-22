GigaCenter пройшов ресертифікацію PCI DSS

Дата-центр пройшов повторну сертифікацію за стандартом PCI DSS. Це міжнародний стандарт, що регулює інформаційну безпеку платіжних даних.
Він містить 12 деталізованих вимог щодо забезпечення захисту даних про власників платіжних карток, які передаються, зберігаються та обробляються в компаніях.
Ресертифікацію проводила компанія IT Specialist. За результатами аудиту інфраструктура дата-центру GigaCenter підтверджує повну відповідність інформаційних систем та процесів в компанії стандартам безпеки міжнародних платіжних систем MasterCard і Visa.
“Українці використовують онлайн-операції щодня. Лише за квітень 2022 року здійснено 550 мільйонів операцій на суму 450 мільярдів гривень з використанням платіжних карток в Україні та за її межами, — каже CEO GigaCenter та співзасновник GIGAGROUP Назарій Курочко. — Тому бізнес зобов'язаний відповідати вимогам стандартів платіжних систем та захищати персональну інформацію клієнтів.”
Компанії, які використовують у своїй роботі платіжні дані клієнтів мають відповідати стандарту безпеки даних індустрії платіжних карт PCI DSS. В іншому випадку персональні дані стають легкою мішенню для зловмисників.
За даними асоціації ЄМА — об’єднання українських банків-членів міжнародної платіжної системи Europay, у 2020 році у середньому здійснювалося 546 шахрайські операції з платіжними картками клієнтів щодня, тобто 23 незаконні дії на годину. А тому одне з основних завдань бізнесу сьогодні захистити “чутливі” дані замовників сервісу.
Стандарт безпеки даних індустрії платіжних карток (PCI DSS) — це набір стандартів безпеки, сформований Visa, MasterCard, Discover Financial Services, JCB International і American Express. Мета — захистити транзакцій кредитних і дебетових карток від крадіжки даних і шахрайства.
В Україні отримання цього сертифікату і досі не є обов'язковим. Можливо з цієї причини, а також відсутності необхідних ресурсів не всі хто його потребує, наважуються на аудит за цим стандартом безпеки. — коментує директор з розвитку GIGAGROUP Антон Хвастунов. — Але розміщення компанії в дата-центрі з PCI DSS значно спрощує термін та вартість аудиту для таких клієнтів. І як результат, надає таку ж гарантію захисту платіжних даних клієнтів як при самостійному проходженні, проте за спрощеною схемою аудиту».
GigaCenter ― комерційний дата-центр, що відповідає вимогам рівня TIER III та стандарту TIA 942. ЦОД входить в ТОП-3 лідерів ринку України за обсягом виторгу. GigaCenter надає сервіс колокейшн для бізнесу різних масштабів — від оренди юніта до екранованого модуля. Серед клієнтів GigaCenter провідні компанії України та понад 500 реалізованих кейсів клієнтів.