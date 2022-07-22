GigaCenter пройшов ресертифікацію PCI DSS

22 июля 2022, 14:15

Дата-центр пройшов повторну сертифікацію за стандартом PCI DSS. Це міжнародний стандарт, що регулює інформаційну безпеку платіжних даних.

Він містить 12 деталізованих вимог щодо забезпечення захисту даних про власників платіжних карток, які передаються, зберігаються та обробляються в компаніях.



Ресертифікацію проводила компанія IT Specialist. За результатами аудиту інфраструктура дата-центру GigaCenter підтверджує повну відповідність інформаційних систем та процесів в компанії стандартам безпеки міжнародних платіжних систем MasterCard і Visa.