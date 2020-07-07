D-Link представляет серию коммутаторов DSS-100E с увеличенной дальностью PoE

7 июля 2020, 11:45

Компания D-Link представляет новую серию коммутаторов DSS-100E с увеличенной дальностью PoE.

Она разработана в соответствии с текущими требованиями рынка, обладает расширенными функциональными возможностями, оптимальным PoE-бюджетом и соотношением стоимости и технических характеристик.

Новинки предназначены для применения в системах видеонаблюдения в местах с ограничениями по размещению источников электропитания, оснащены гигабитными uplink-портами и обеспечивают подключение удаленного PoE-оборудования на расстоянии до 250 м, а при использовании дополнительных PoE-повторителей D-Link DPE-302GE – до 650 м.

В настоящее время серия включает в себя коммутаторы DSS-100E-9P и DSS-100E-18P. Модель DSS-100E-9P дополняет существующий модельный ряд, представленный PoE-коммутаторами DES-1008P и DES-1008P+. Коммутатор DSS-100E-18P предназначен для замены DES-1018P, имеет увеличенный бюджет PoE и более доступную цену.



Коммутатор DSS-100E-9P оснащен 1 гигабитным uplink-портом и 8 PoE-портами 10/100 Мбит/с. Поддерживается подача питания мощностью до 15,4 Вт и 30 Вт на порт при общем бюджете PoE до 92 Вт. На всех Ethernet-портах реализована встроенная защита от статического электричества до 6 кВ. За счет бесшумной работы пассивной системы вентиляции коммутатор можно использовать вблизи рабочих мест.



Технические характеристики DSS-100E-9P:



порты PoE – 8 портов 10/100Base-TX с увеличенной дальностью PoE до 250 м;

uplink-порт – 1 порт 10/100/1000BASE-T для подключения к магистрали сети или серверу видеонаблюдения;

поддержка 802.3af/at PoE с общим бюджетом 92 Вт и подачей питания до 30 Вт на порт;

защита от статического электричества до 6 кВ на всех Ethernet-портах;

компактное исполнение 177 x 104 x 26 мм;

пассивная система охлаждения для бесшумной работы.



Коммутатор DSS-100E-18P оснащен 16 PoE-портами 10/100 Мбит/с и 2 гигабитными uplink-портами – 1 GbE и 1 GbE/SFP. Устройство обеспечивает подачу питания мощностью до 15,4 Вт и 30 Вт на порт при общем бюджете PoE до 230 Вт. На всех Ethernet-портах реализована встроенная защита от статического электричества до 6 кВ. Коммутатор поддерживает несколько режимов работы: Standard с возможностью приоритизации трафика, Isolate для изоляции портов и Extend PoE для увеличения расстояния передачи данных и питания до 250 м.

Технические характеристики DSS-100E-18P:порты PoE – 16 портов 10/100Base-TX с поддержкой 802.3af/at PoE (до 30 Вт);uplink-порты – 1 порт 10/100/1000BASE-T и 1 комбо-порт 100/1000BASE-T/SFP с возможностью подключения по оптоволокну;общий бюджет мощности PoE – 230 Вт;трехпозиционный DIP-переключатель для выбора режима работы – Extend PoE, Isolate или Standard;передача данных и питания на расстояние до 250 м для портов с 9 по 16 в режиме Extend PoE;изоляция трафика для портов с 1 по 16 в режиме Isolate;приоритизация трафика для портов с 1 по 8 в режиме Standard;установка в 19” стойку (крепления входят в комплект поставки).Коммутаторы серии DSS-100E не требуют предварительной настройки, просты в установке и эксплуатации. Устройства поддерживают:подключение по технологии Plug-and-Play,мониторинг питания PoE за счет LED-индикации на лицевой панели,управление потоком IEEE 802.3х,автоматическое определение полярности кабеля (MDI/MDIX) и согласование скорости передачи данных.Новые коммутаторы DSS-100E-9P и DSS-100E-18P уже поступили на склад D-Link в Рязани и доступны для заказа у официальных реселлеров компании. Рекомендованная цена для конечных пользователей составляет $95 и $187 соответственно.