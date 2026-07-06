D-Link расширяет линейку промышленных коммутаторов

6 июля 2026, 16:45

Компания D-Link представляет новые модели коммутаторов DIS-100G-10P, DIS-100G-06P, DIS-100G-10, DIS-100G-06, DIS-100E-05, расширяя текущую линейку промышленных решений.

Новинки обеспечивают стабильное высокоскоростное сетевое подключение в сложных эксплуатационных условиях, устойчивы к экстремальным температурам, вибрациям, электромагнитным помехам и предназначены для работы на уровне доступа в сетях промышленных предприятий и организаций, в том числе нефтегазового сектора, металлургии, энергетики, объектов ЖКХ, а также систем управления дорожным движением и видеонаблюдения «Безопасный город».

Новые промышленные коммутаторы линейки DIS:

гигабитный конфигурируемый PoE-коммутатор DIS-100G-10P с DIP-переключателем, uplink-портами SFP, PoE-бюджетом 240 Вт и дальностью PoE до 250 метров,

гигабитный PoE-коммутатор DIS-100G-06P с uplink-портами SFP, PoE-бюджетом 120 Вт,

гигабитные коммутаторы DIS-100G-10 и DIS-100G-06 с uplink-портами SFP,

коммутатор DIS-100E-05 с портами 100 Мбит/с.



Технические характеристики новинок:

DIP-переключатели (только для DIS-100G-10P) для активации нужного режима работы: Alarm ON — оповещение о сбое питания, Extend —увеличение максимального расстояния передачи данных и подачи PoE-питания до 250 метров на портах 1-4;

гигабитные медные порты и 2 uplink-порта 1G SFP (кроме DIS-100E-05);

поддержка стандартов IEEE 802.3af/at PoE для обеспечения питания PoE-устройств с потребляемой мощностью до 30 Вт (только для DIS-100G-10P и DIS-100G-06P);

грозозащита до 6 кВ на Ethernet-портах для защиты коммутаторов и подключенного к ним оборудования от наведенного напряжения, вызванного электромагнитным импульсом;

возможность резервирования питания за счет подключения до двух независимых источников постоянного тока и адаптера питания DC (кроме DIS-100G-10P);

функционал энергосбережения IEEE 802.3az;

пассивная система охлаждения без подвижных элементов;

прочный металлический корпус с креплением на DIN-рейку;

компактное исполнение с возможностью размещения в шкафах с ограниченным пространством.

Новые коммутаторы доступны для заказа у официальных реселлеров D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей:DIS-100G-10P — $355,DIS-100G-06P — $330,DIS-100G-10 — $290,DIS-100G-06 — $255,DIS-100E-05 — $208.