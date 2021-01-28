28 января 2021, 12:45

Компания D-Link представляет новый промышленный коммутатор DIS-100G-10S.

Устройство предназначено для работы в температурном диапазоне от -20 ºС до 60 ºС, поддерживает резервирование питания, соответствует требованиям спецификаций по электромагнитной совместимости, устойчивости к вибрации, скачкам напряжения и внешним воздействиям со степенью защиты корпуса IP40.

Новый коммутатор рекомендуется для установки в климатических телекоммуникационных шкафах или местах со сложными эксплуатационными условиями, в системах промышленной автоматизации и управления дорожным движением, на железнодорожном транспорте, в цехах, промзонах, системах «Безопасный город».

Технические характеристики DIS-100G-10S:8 портов 10/100/1000Base-T со встроенной защитой от статического электричества до 6 кВ;2 порта 1000Base-X SFP для подключения к магистральной сети (список поддерживаемых промышленных SFP-трансиверов D-Link доступен на сайте компании);возможность подключения двух независимых источников питания постоянного тока (от 12 В до 48 В) с возможностью резервирования;выход для подключения аварийной сигнализации (1А, 24 В).DIS-100G-10S выполнен в компактном металлическом корпусе с пассивной системой охлаждения без подвижных элементов. Возможна установка коммутатора на DIN-рейку с помощью входящих в комплект поставки креплений.Промышленный коммутатор DIS-100G-10S не требует предварительной настройки, прост в установке и эксплуатации. Для эффективной передачи чувствительного к задержкам трафика реализован функционал QoS c возможностью классификации пакетов по 8 очередям приоритетов на основе 802.1p. Поддерживается функционал энергосбережения IEEE 802.3az и управления потоком 802.3x.Новый гигабитный коммутатор DIS-100G-10S дополняет линейку промышленного оборудования D-Link, представленную:гигабитными управляемыми коммутаторами DIS-200G-12PS (с поддержкой PoE), DIS-200G-12S,гигабитными коммутаторами DIS-100G-5PSW (с поддержкой PoE), DIS-100G-5W, DIS-100G-5SW,коммутаторами DIS-100E-8W и DIS-100E-5W с портами 100 Мбит/с,гигабитным медиаконвертером DIS-M100G-SW,промышленными SFP-трансиверами с увеличенным диапазоном рабочих температур.DIS-100G-10S доступен для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей составляет $222.