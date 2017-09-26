D-Link начала продажи гигабитных коммутаторов DIS-200G

26 сентября 2017, 11:15

Компания D-Link объявляет о начале продаж новой серии управляемых гигабитных коммутаторов в промышленном исполнении DIS-200G.

Устройства предназначены для работы в расширенном температурном диапазоне от -40°С до 65°С, оснащены системой питания с двойным резервированием и соответствуют требованиям спецификаций по электромагнитной совместимости, устойчивости к вибрации, скачкам напряжения и внешним воздействиям со степенью защиты корпуса IP30. Новая серия рассчитана на применение в системах автоматизации на производстве, транспорте, в профессиональных системах видеонаблюдения с уличным монтажом и на других ответственных объектах, где условия эксплуатации не позволяют использовать обычные коммутаторы.





В настоящее время линейка промышленных коммутаторов DIS-200G представлена моделями:



DIS-200G-12S с 10 портами 10/100/1000Base-T, 2 оптическими uplink-портами 1000Base-X SFP и консольным портом RJ-45;



DIS-200G-12PS с 8 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой 802.3af/at PoE, 2 портами 10/100/1000Base-T, оптическими uplink-портами 1000Base-X SFP и консольным портом RJ-45.



Все Ethernet-порты оснащены встроенной защитой от статического электричества до 8 кВ при искровом воздействии и до 6 кВ при контактном.



Коммутаторы оснащены разъемами для подключения трех источников питания – двух независимых источников DC и одного AC – с возможностью двойного резервирования: в случае выхода из строя одного источника коммутатор переключается на другой, а при сбое двух источников – на третий. Широкий диапазон входных напряжений (12 – 48 В для DIS-200G-12S и 46 – 54 В для DIS-200G-12PS) обеспечивает гибкость при выборе источников питания постоянного тока. Для питания коммутаторов от сети переменного тока 220 В используется внешний адаптер питания, например, DIS-PWR180AC (180 Вт) для DIS-200G-12PS и DIS-PWR40AC (40 Вт) для DIS-200G-12S. Для мониторинга системы питания в устройствах предусмотрена светодиодная индикация для каждого из трех источников и разъем для подключения аварийной сигнализации (1А, 24 В) на случай сбоя в подаче электропитания.

Максимальный бюджет мощности PoE для модели DIS-200G-12PS определяется используемым источником питания и достигает 240 Вт при подключении источника питания мощностью 300 Вт, т.е. по 30 Вт на каждый порт. При подключении адаптера питания DIS-PWR180AC мощностью 180 Вт бюджет PoE составляет 140 Вт. Для контроля бюджета PoE используются специальные индикаторы на передней панели устройства.



Коммутаторы серии DIS-200G предназначены для эксплуатации в промышленных условиях и поддерживают расширенный функционал отказоустойчивости. Автоматическое резервирование соединений осуществляется с помощью протоколов STP (802.1D, 802.1w). Функция Loopback Detection защищает от образования петель, а агрегирование каналов связи 802.1AX/802.3ad обеспечивает балансировку нагрузки и увеличивает пропускную способность сети. Размер таблицы коммутации – 8K MAC-адресов. Реализован функционал многоадресной рассылки IGMP Snooping/MLD Snooping, управления качеством обслуживания (QoS) и VLAN (128 групп, 802.1Q VLAN, VLAN на основе портов, Auto Voice VLAN).



Версия встроенного ПО R1.1 будет поддерживать ERPS для быстрого восстановления связи (50 мс) при отказе одной из линий, резервирование по протоколу 802.1s (MSTP), RADIUS-аутентификацию, управление доступом 802.1X, GVRP и Auto Surveillance VLAN для упрощения интеграции оборудования видеонаблюдения в сеть и оптимизации ширины полосы пропускания для передачи видеотрафика вне зависимости от уровня сетевой нагрузки.



Настройка и управление коммутаторами осуществляются с помощью Web-интерфейса, интерфейса командной строки (CLI) и по протоколу SNMP v1/v2. В будущих версиях ПО добавится поддержка SNMP v3. Для ускорения первоначальной настройки можно воспользоваться бесплатной многофункциональной утилитой D-Link Network Assistant, позволяющей обнаруживать и подключаться к находящимся в одном сегменте сети коммутаторам D-Link без необходимости изменения настроек IP-адреса компьютера.



Коммутаторы серии DIS-200G конструктивно выполнены в металлическом корпусе размером 210 x 171 x 48 мм с пассивной системой охлаждения без подвижных элементов. Это позволяет снизить требования к размещению шкафов и стоек для их монтажа и частоте технического обслуживания и профилактики.



Коммутаторы поддерживают установку на DIN-рейку, стену или в 19-дюймовую стойку. В комплект поставки входят крепежные наборы для первого и второго вариантов монтажа.



Промышленные коммутаторы DIS-200G-12PS / DIS-200G-12S и адаптеры питания DIS-PWR180AC / DIS-PWR40AC доступны для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей на коммутаторы составляет $984 и $756 соответственно, на адаптеры питания – $123 и $32.