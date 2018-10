D-Link анонсировал промышленные коммутаторы DIS-100G

2 октября 2018, 10:15

Компания D-Link представляет новые промышленные гигабитные коммутаторы серии DIS-100G.

Устройства предназначены для работы в расширенном температурном диапазоне от -40°С до 75°С, поддерживают резервирование питания и соответствуют требованиям спецификаций по электромагнитной совместимости, устойчивости к вибрации, скачкам напряжения и внешним воздействиям со степенью защиты корпуса IP30.



Новые коммутаторы рекомендуются для применения в системах промышленной автоматизации, управления дорожным движением, на железнодорожном, морском и воздушном транспорте, в системах «Безопасный город» и на других объектах с повышенными требованиями к условиям эксплуатации.





Серия DIS-100G представлена моделями:



DIS-100G-5W с 5 портами 10/100/1000Base-T;

DIS-100G-5SW с 4 портами 10/100/1000Base-T и 1 портом 1000Base-X SFP;

DIS-100G-5PSW с 4 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой 802.3af/802.3at PoE и 1 портом 1000Base-X SFP, бюджет PoE – до 120 Вт.



Все Ethernet-порты оснащены встроенной защитой от статического электричества до 2 кВ.



Для подключения к магистральной сети моделей DIS-100G-5SW и DIS-100G-5PSW рекомендуются промышленные SFP-трансиверы D-Link c диапазоном рабочих температур от -40°С до 85°С:



DIS-S301SX с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля (до 550 м);

DIS-S302SX с 1 портом 1000Base-SX+ для многомодового оптического кабеля (до 2 км);

DIS-S310LX с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км);

DIS-S310R с 1 портом 1000Base-BX-U и DIS-S310T с 1 портом 1000Base-BX-D для одномодового оптического кабеля (до 10 км);

DIS-S330R с 1 портом 1000Base-BX-U и DIS-S330T c 1 портом 1000Base-BX-D для одномодового оптического кабеля (до 40 км);

DIS-S350LHX с 1 портом 1000Base-LHX для одномодового оптического кабеля (до 50 км);

DIS-S380ZX с 1 портом 1000Base-ZX для одномодового оптического кабеля (до 80 км).



Для бесперебойной работы в сложных условиях эксплуатации новые коммутаторы поддерживают подключение двух независимых источников питания постоянного тока с возможностью резервирования. Для мониторинга системы питания предусмотрена светодиодная индикация. Модели DIS-100G-5W и DIS-100G-5SW оснащены выходом для подключения дополнительной аварийной световой или звуковой сигнализации (1А, 24 В) на случай сбоя в подаче электропитания.



Промышленные коммутаторы DIS-100G не требуют предварительной настройки, просты в установке и эксплуатации. Защита от широковещательного шторма включается DIP-переключателем. Для эффективной передачи чувствительного к задержкам трафика реализован функционал QoS c возможностью классификации пакетов по 4 очередям приоритетов на основе 802.1p. Поддерживается функционал энергосбережения за счет определения длины кабеля и отключения питания неактивных портов.



Конструктивно коммутаторы серии DIS-100G выполнены в компактном металлическом корпусе с пассивной системой охлаждения без подвижных элементов. Это позволяет упростить требования к размещению шкафов и стоек для их монтажа и частоте технического обслуживания и профилактики. В комплект поставки входят крепежные наборы для установки на DIN-рейку и монтажа на стену.



Наряду с новой серией DIS-100G в линейке промышленного оборудования D-Link представлены управляемые гигабитные коммутаторы DIS-200G-12S и DIS-200G-12PS.



Коммутаторы серии DIS-100G и промышленные SFP-трансиверы уже поступили на склад компании и доступны для заказа у официальных реселлеров D-Link. Рекомендованные цены для конечных пользователей на промышленные коммутаторы: DIS-100G-5W – $246, DIS-100G-5SW – $264, DIS-100G-5PSW – $369. Рекомендованные цены на SFP-трансиверы: DIS-S301SX, DIS-S302SX, DIS-S310LX – $35; DIS-S310R – $44; DIS-S310T – $63; DIS-S330R – $63; DIS-S330T – $81; DIS-S350LHX – $81; DIS-S380ZX – $129.