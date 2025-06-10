Сирия активно привлекает инвестиции для восстановления

10 июня 2025, 11:15

Сирия привлекла почти $16 млрд инвестиций и международной помощи за полгода с момента свержения экс-президента Асада.

Об этом пишет эмиратское издание The National. Отмечается, что самым крупным инвестором стала катарская компания UCC Holding, которая потратит $7 млрд на строительство в Сирии 4 газовых электростанций и одной солнечной электростанции мощностью 1 ГВт.



Кроме того, программа развития ООН разработала трехлетний план стоимостью $1,3 млрд, направленный на восстановление инфраструктуры, запуск системы социальной защиты и поддержку цифровых стартапов. Европейские доноры по итогам конференции, состоявшейся в марте в Брюсселе, пообещали выделить на реконструкцию страны $6,5 млрд. Также в восстановление страны активно вовлечены страны Персидского залива.



Всемирный банк оценивает потребности Сирии для восстановления своей экономики в $400 млрд. При этом министр экономики в новом правительстве считает, что необходимая для восстановления сумма может приблизиться к $1 трлн.