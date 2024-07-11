Осуществлен первый за 12 лет авиарейс из Сирии в Саудовскую Аравию

11 июля 2024, 13:45

На фоне нормализации отношений между Эр-Риядом и Дамаском, стороны восстановили регулярные рейсы из Сирии в Саудовскую Аравию (КСА). Об этом сообщила сирийская газета Al Watan.

Отмечается, что сегодня, впервые за 12 лет, самолет сирийских авиалиний прибыл из Дамаска в международный аэропорт имени Короля Халида в Эр-Рияде.Посол Сирии в КСА Сусан подчеркнул, что «восстановление регулярных авиарейсов между Сирией и Саудовской Аравией является дополнительным шагом в процессе устойчивого развития отношений между странами».В 2012 г. КСА разорвала дипотношения с Сирией и выслала тогдашнего посла Махди Дахлаллаха на фоне гражданской войны в Сирии. В декабре 2023 г., спустя несколько месяцев после восстановления дипотношений между странами, Сирия назначила своего посла в королевстве.